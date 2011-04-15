РУСАЛ приостановил работу активов в Гайане

РУСАЛ сообщил, что в результате не контролируемых органами власти и правопорядка Гайаны длительных противоправных действий, включающих поджог опор линий электропередачи и другого имущества компании, а также перекрытие реки, принято решение о приостановке и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana (BCGI).



Как говорится в сообщении компании, соответствующие уведомления направлены 326 местным сотрудникам.



"В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти мы не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты", - говорится в сообщении.



Приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



"AK&M" от 04.02.2020