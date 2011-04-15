"РТ Лабс" подключил РСХБ к Единой биометрической системе

Команда "РТ Лабс" (100% дочерняя компания Ростелекома) завершила процесс подключения Россельхозбанка (РСХБ) к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе, оператором которой выступает Ростелеком. Об этом говорится в сообщении компании.



Теперь зарегистрированный в ней гражданин может из любой точки мира в любое время стать клиентом банка.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. со 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль группы "Россельхозбанк" по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 4.3 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 9.6 млрд руб. годом ранее. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчётный период увеличился на 6.9% (+157.4 млрд руб.) и составил 2.448 трлн руб. Размер активов группы на конец отчётного периода составил 3.091 трлн руб. За III квартал 2019 года активы группы увеличились на 3.7% (+109.5 млрд руб.). Чистый процентный доход не существенно сократился (-1.1%) по сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года до 54.4 млрд руб. Чистый комиссионный доход группы за 9 месяцев 2019 года составил 15.9 млрд руб. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило 51.9%.



"AK&M" от 04.02.2020