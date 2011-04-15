На юго-востоке Москвы изменится схема движения, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, 17 февраля 2020 года Курьяновский бульвар станет односторонним.



Ширина участка Курьяновского бульвара от 4-й до 2-й Курьяновской улицы составляет всего 4.5-4.8 м, от 1-й Курьяновской улицы до улицы Шоссейная всего 3.8-4.5 м, что делает встречный разъезд невозможным. Участок от 2-й Курьяновской улицы до 1-й шире - 5.8 м, там по одной из сторон будет организовано 15 парковочных мест.



Негативный эффект для автомобилистов минимальный - перепробеги составят порядка 60 м.



"AK&M" от 04.02.2020