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04/02/2020
11:18

На юго-востоке Москвы изменится схема движения

На юго-востоке Москвы изменится схема движения, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Так, 17 февраля 2020 года Курьяновский бульвар станет односторонним.

Ширина участка Курьяновского бульвара от 4-й до 2-й Курьяновской улицы составляет всего 4.5-4.8 м, от 1-й Курьяновской улицы до улицы Шоссейная всего 3.8-4.5 м, что делает встречный разъезд невозможным. Участок от 2-й Курьяновской улицы до 1-й шире - 5.8 м, там по одной из сторон будет организовано 15 парковочных мест.

Негативный эффект для автомобилистов минимальный - перепробеги составят порядка 60 м.

"AK&M" от 04.02.2020
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