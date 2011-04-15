Общемировой объём сделок по M&A компаний по итогам января составил $164 млрд

Общемировой объём сделок по слиянию и поглощению (M&A) компаний по итогам января составил $164 млрд. Это худший показатель с апреля 2013 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, в том числе, на данные Refinitiv.



По сравнению с началом 2019 года объём сделок нынешнего января оказался более чем в два раза меньше. Если в прошлом году в январе самой крупной сделкой была покупка Celgene британской фармкомпанией Bristol-Myers Squibb за $93.4 млрд, то в текущем году максимальная сумма сделок M&A составила $8 млрд. Это слияние сингапурских риэлторских компаний CapitaLand Mall Trust и CapitaLand Commercial Trust на $8 млрд и покупка поставщика Boeing, компании Hexcel, производителем авиационных деталей Woodward за $7.6 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.02.2020