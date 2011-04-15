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04/02/2020
12:03

Посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-13" запланирована на 6 февраля

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" с международным экипажем в составе: Скворцова Александра (Россия), Пармитано Лука (Италия) и Кук Кристина (США) запланирована на 6 февраля 2020 года. Об этом сообщила Росавиация.

В соответствии с предварительными баллистическими данными расчётное время посадки - в 12 ч 12 мин 45 сек. (МСК). Посадочной комиссией пригодным для проведения поисково-спасательных работ признан район, расположенный к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан.

Для обеспечения посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" в пределах основного полигона планируется задействовать: 3 самолёта, 12 вертолётов; 6 поисково-эвакуационных машин; 15 единиц вспомогательной техники; развёртываются 5 пунктов управления.

Готовность и расстановка сил и средств поиска и спасания должны обеспечить поиск спускаемого аппарата, оказание медицинской помощи и эвакуацию космонавтов во всех расчётных вариантах посадки, как по управляемой, так и по баллистической схеме спуска.

Нести вахту на МКС продолжит командир Олег Скрипочка (Россия); бортинженеры - Джессика Мейр (США), Эндрю Морган (США).

Поисково-спасательное обеспечение посадки корабля "Союз МС-13" организовано Федеральным агентством воздушного транспорта с привлечением сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, госкорпорации "Роскосмос" и Федерального медико-биологического агентства.

"AK&M" от 04.02.2020
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