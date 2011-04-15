Посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-13" запланирована на 6 февраля

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" с международным экипажем в составе: Скворцова Александра (Россия), Пармитано Лука (Италия) и Кук Кристина (США) запланирована на 6 февраля 2020 года. Об этом сообщила Росавиация.



В соответствии с предварительными баллистическими данными расчётное время посадки - в 12 ч 12 мин 45 сек. (МСК). Посадочной комиссией пригодным для проведения поисково-спасательных работ признан район, расположенный к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан.



Для обеспечения посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" в пределах основного полигона планируется задействовать: 3 самолёта, 12 вертолётов; 6 поисково-эвакуационных машин; 15 единиц вспомогательной техники; развёртываются 5 пунктов управления.



Готовность и расстановка сил и средств поиска и спасания должны обеспечить поиск спускаемого аппарата, оказание медицинской помощи и эвакуацию космонавтов во всех расчётных вариантах посадки, как по управляемой, так и по баллистической схеме спуска.



Нести вахту на МКС продолжит командир Олег Скрипочка (Россия); бортинженеры - Джессика Мейр (США), Эндрю Морган (США).



Поисково-спасательное обеспечение посадки корабля "Союз МС-13" организовано Федеральным агентством воздушного транспорта с привлечением сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, госкорпорации "Роскосмос" и Федерального медико-биологического агентства.



"AK&M" от 04.02.2020