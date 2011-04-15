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04/02/2020
12:21

Правительство РФ перенесло сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи

Правительство РФ приняло решение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи. Документ, подписанный главой Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.

В частности, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения её распространения на территории РФ, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и обеспечения безопасности страны решено перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года, ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума поручено представить предложения о сроках проведения форума.

"AK&M" от 04.02.2020
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