Правительство РФ перенесло сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи

Правительство РФ приняло решение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи. Документ, подписанный главой Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.



В частности, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения её распространения на территории РФ, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и обеспечения безопасности страны решено перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года, ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением Правительства РФ.



Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума поручено представить предложения о сроках проведения форума.



"AK&M" от 04.02.2020