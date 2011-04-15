Cеть медицинских клиник Ингосстраха направила средства защиты в Китай для борьбы с коронавирусом

Сеть медицинских клиник "Будь здоров", принадлежащая компании "Ингосстрах", оперативно откликнулась на призыв оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Китае, предоставив более миллиона медицинских одноразовых масок, респираторов, перчаток и защитной одежды. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Как известно, 25 января 2020 года компания Alibaba объявила о создании специального фонда для закупки и поставок медицинских материалов и необходимых средств защиты, направляя их в Ухань и другие города, особенно пострадавшие от вспышки коронавируса.



Генеральный директор сети клиник "Будь здоров" Филипп Миронович сообщил: "Получив информацию о том, что компания Alibaba ищет медицинские материалы для поддержки Китая в борьбе со вспышкой коронавируса, мы приняли решение оказать помощь. Оперативно приобрели медицинские материалы у своего поставщика и предоставили крупную партию медицинских одноразовых масок, респираторов, перчаток и защитной одежды. Мы посчитали своим долгом внести вклад в защиту здоровья людей, которые оказались в регионе, пострадавшем от нового вируса. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие компании, так как победить новый вирус возможно только сообща, объединив наши усилия.



"Мы также благодарны всем службам, партнёрам, транспортным компаниям, которые оперативно решали все возникающие вопросы и доставили в кратчайшие сроки партию средств защиты в медицинские учреждения", – подчеркнул Ф.Миронович.



Напомним, что новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, он адаптировался для передачи между людьми. Коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии. На специальном портале можно в режиме реального времени получать информацию о распространении вируса 2019-ncoV в мире.



Сеть клиник "Будь Здоров" - собственный проект СПАО "Ингосстрах", реализуемый с 2005 года. На сегодняшний день 3 медицинских центра сети "Будь Здоров" функционируют в Москве и 6 в других городах России: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском и Сочи. В Москве клиники "Будь Здоров" на Сущёвском валу, на Комсомольском проспекте и клиника "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге получили статус многофункциональных семейных клиник с высокоэффективным педиатрическим отделением. Также педиатрические отделения работают в клиниках в Краснодаре, Казани и Сочи. В Москве создана собственная клинико-диагностическая лаборатория и служба скорой медицинской помощи. Пропускная способность клиник позволяет обслуживать более 250 тыс.пациентов в месяц. С сетью клиник "Будь Здоров" работают все крупнейшие страховые компании страны. Все медицинские центры сети работают 365 дней в году, 7 дней в неделю, с 8.00 до 21.00.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.02.2020