Правительство РФ ввело запрет на въезд иностранцев из КНР

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. Документ, подписанный главой Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.



Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 4 февраля 2020 года поручено временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ Москва ("Шереметьево"), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.



МИД России поручено уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.



Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых расположены воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации поручено оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.



"AK&M" от 04.02.2020