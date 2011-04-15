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04/02/2020
12:59

Правительство РФ ввело запрет на въезд иностранцев из КНР

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. Документ, подписанный главой Правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина.

Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 4 февраля 2020 года поручено временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ Москва ("Шереметьево"), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

МИД России поручено уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых расположены воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации поручено оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

"AK&M" от 04.02.2020
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