Ипотечный портфель в РФ с учётом секьюритизированных кредитов составляет более 8 трлн руб., М.Гольдберг

Ипотечный портфель в РФ с учётом секьюритизированных кредитов составляет более 8 трлн руб. Об этом заявил руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг на ежегодной XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" на тему "ИПОТЕКА 2020: ЭСКРОУ и ЦИФРОВАЯ ЭКОСРЕДА". Проект организован Информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.



Он напомнил о результатах последних лет на рынке ипотечного кредитования. Наиболее высоких исторических результатов рынок достиг в 2018 году, когда было выдано порядка 1.5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн руб. Одновременно был зафиксирован рекордно низкий уровень ставки на тот момент - около 9.5% годовых. В начале 2019 года условия сформировались "не простые", когда средний уровень ставки поднялся до 10.5-11.5%, но, тем не менее, сокращения темпов роста ипотечного портфеля не произошло. В апреле наметилось снижение рыночных ипотечных ставок, которое в результате преодолело порог в 9%. На данный момент ипотечный портфель с учётом секьюритизированных кредитов составляет более 8 трлн руб., выплачивают ипотеку около 7 млн семей.



По его словам, объёмы ипотечного кредитования в стране продолжат расти, а плановая ставка на 2020 год - 8.7% - будет достигнута досрочно уже в первом полугодии.



Также М.Гольдберг отметил, что последние изменения в программу господдержки, которые позволили распространить льготную ставку по ипотеке (6% годовых) на весь срок действия кредита, дали положительные результаты, и по году объёмы льготной ипотеки составили уже 15-20% от всех выданных кредитов под залог в новостройках. Это примерно 40 тыс. кредитов на 100 млрд руб.



Партнёром конференции выступила платформа "ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА", бизнес-партнёром конференции - Банк "Санкт-Петербург".



Официальный сайт конференции: www.akm.ru/ipoteka2020/



"AK&M" от 04.02.2020