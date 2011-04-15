Число зарегистрированных в Москве ДДУ в 2019 году составило 105 тыс., М.Макарова

Число зарегистрированных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) в 2019 году составило 105 тыс. Об этом заявила заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова на ежегодной XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" на тему "ИПОТЕКА 2020: ЭСКРОУ и ЦИФРОВАЯ ЭКОСРЕДА". Проект организован Информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.



Из них с привлечением кредитных средств зафиксировано 43 тыс., в том числе с использованием эскроу-счетов - 8.2 тыс., что составило 8% от общего числа зарегистрированных ДДУ.



По мнению М.Макаровой, уже к концу 2020 года 95% сделок будет зарегистрировано с использованием эскроу-счетов.



Вместе с тем, по мнению коммерческого директора МосТУ группы "Эталон" Василия Фетисова к такой цифре можно прийти в лучшем случае к 2022 году.



"Если вспомнить о компаниях, получивших статус "системообразующих", и которые имеют право реализовывать свои проекты по "старым правилам", то становится ясно, что на такую цифру мы не выйдем и к обозначенному сроку", - отметил вице-президент ПАО "Группа компаний ПИК" Дмитрий Тимофеев.



Партнёром конференции выступила платформа "ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА", бизнес-партнёром конференции - Банк "Санкт-Петербург".



Официальный сайт конференции: www.akm.ru/ipoteka2020/



"AK&M" от 04.02.2020