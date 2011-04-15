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04/02/2020
13:05

Ряд стран "закрылись" от Китая

Ряд стран "закрылись" от Китая.
Как сообщает ДСКЦ МИД РФ, власти Индонезии объявили о прекращении с 3 февраля 2020 года на двухнедельный период авиасообщения с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCo.

Кроме того, правительство Новой Зеландии объявило о временном (как минимум, до 16 февраля) прекращении допуска на территорию страны прибывающих из Китая иностранцев в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV.

Помимо этого, авиакомпания Saudi Arabian Airlines временно прекратила полёты в Китай в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV.

"AK&M" от 04.02.2020
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