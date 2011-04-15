В России отзывают 125 автомобилей Ford Transit. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с 25 июня по 29 ноября 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств с исполнением загрузочного пространства "бортовая платформа" является перекрытие задних огней при откидывании заднего борта более чем на 50%, а также отсутствие наклейки, предупреждающей об этом.



Уполномоченные представители изготовителей ООО "Форд Соллерс Елабуга" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена установка дилером предупреждающей наклейки на задний борт.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 04.02.2020