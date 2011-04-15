Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 февраля

Банк России установил на 5 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.7039

1 Азербайджанский манат 37.3912

100 Армянских драмов 13.2569

1 Белорусский рубль 29.5551

1 Болгарский лев 35.8547

1 Бразильский реал 14.9327

100 Венгерских форинтов 20.8473

1000 Вон Республики Корея 53.4572

10 Гонконгских долларов 81.6557

10 Датских крон 93.8459

1 Доллар США 63.4342

1 Евро 70.1265

100 Индийских рупий 89.1619

100 Казахстанских тенге 16.7207

1 Канадский доллар 47.7883

100 Киргизских сомов 90.7795

10 Китайских юаней 90.7447

10 Молдавских леев 36.4774

1 Новый туркменский манат 18.1500

10 Норвежских крон 68.5042

1 Польский злотый 16.3414

1 Румынский лей 14.6784

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.3559

1 Сингапурский доллар 46.2888

10 Таджикских сомони 65.4298

1 Турецкая лира 10.6067

10000 Узбекских сумов 66.5557

10 Украинских гривен 25.5171

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2678

10 Чешских крон 27.8905

10 Шведских крон 65.8359

1 Швейцарский франк 65.4366

10 Южноафриканских рэндов 42.9340

100 Японских иен 58.1725

"AK&M" от 04.02.2020