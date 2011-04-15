Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 февраля

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Банк России установил на 5 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.7039
1 Азербайджанский манат 37.3912
100 Армянских драмов 13.2569
1 Белорусский рубль 29.5551
1 Болгарский лев 35.8547
1 Бразильский реал 14.9327
100 Венгерских форинтов 20.8473
1000 Вон Республики Корея 53.4572
10 Гонконгских долларов 81.6557
10 Датских крон 93.8459
1 Доллар США 63.4342
1 Евро 70.1265
100 Индийских рупий 89.1619
100 Казахстанских тенге 16.7207
1 Канадский доллар 47.7883
100 Киргизских сомов 90.7795
10 Китайских юаней 90.7447
10 Молдавских леев 36.4774
1 Новый туркменский манат 18.1500
10 Норвежских крон 68.5042
1 Польский злотый 16.3414
1 Румынский лей 14.6784
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.3559
1 Сингапурский доллар 46.2888
10 Таджикских сомони 65.4298
1 Турецкая лира 10.6067
10000 Узбекских сумов 66.5557
10 Украинских гривен 25.5171
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2678
10 Чешских крон 27.8905
10 Шведских крон 65.8359
1 Швейцарский франк 65.4366
10 Южноафриканских рэндов 42.9340
100 Японских иен 58.1725
"AK&M" от 04.02.2020