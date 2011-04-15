Банк России на 5 февраля понизил курс евро к рублю почти на 67 копеек до 70.1265 руб., курс доллара США - более чем на 47 копеек до 63.4342 руб.

Банк России на 5 февраля понизил официальный курс евро к рублю почти на 67 копеек до 70.1265 руб. с 70.7921 руб., курс доллара США - более чем на 47 копеек до 63.4342 руб. с 63.9091 руб. 4 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 5 февраля уменьшилась более чем на 56 копеек (-0.84%) до 66.4457 руб. с 67.0064 руб. 4 февраля.



"AK&M" от 04.02.2020