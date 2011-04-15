ВТБ и Домиленд расширяют портфель по управлению недвижимостью

ВТБ и Домиленд начинают внедрение системы управления домами в организациях УК "Прогресс" и УК "НевКон", обслуживающих жилые объекты холдинга Setl Group - партнёра банка в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении банка.



Мобильное приложение управляющих компаний, разработанное в Домиленд, будет доступно для 10 тыс. жителей города.



С помощью нового сервиса клиенты управляющих компаний смогут обращаться в УК по любым вопросам, участвовать в общих собраниях собственников, просматривать и оплачивать ЖКУ и другие услуги по квартире, например, интернет и ТВ, отправлять показания счётчиков и получать важные уведомления. Кроме того, в приложении будет доступен маркетплейс бытовых услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, сервис хранения и другие бытовые сервисы.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 04.02.2020