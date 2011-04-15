"Почта России" начала выдавать Паспорта болельщика

"Почта России" начала выдачу в почтовых отделениях Паспортов болельщика Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 (FAN ID). Об этом говорится в сообщении компании.



С начала января 2020 года персонифицированные документы уже получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других крупных городов.



Первые 100 Паспортов болельщика выданы уральцам, самому младшему из которых четыре месяца. Среди наиболее активных городов по доставке и получению FAN ID стали Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.



Для того, чтобы получить Паспорт болельщика, необходимо оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, а также выбрать способ получения "в отделении Почты России" и адрес отделения почтовой связи, куда будет доставлен документ. После чего пользователь получит два уведомления о статусах доставки. Отслеживание доставки Паспорта болельщика доступно на веб-портале "Почты России" www.pochta.ru/tracking по коду отслеживания в СМС и e-mail уведомлении.



Почтовое отправление хранится в течение 30 дней. В этот период необходимо прийти в отделение почтовой связи и предъявить документ, который был указан при оформлении заявки. Операторы почтового отделения при получателе вскроют бандероль, сверят данные в паспорте с предоставленным документом и выдадут болельщику его карту зрителя - FAN ID.



Напомним, что FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать - с 30 мая по 13 июля.



"Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи.



"AK&M" от 04.02.2020