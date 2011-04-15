Трансмашхолдинг отправил в Софийский метрополитен 2 модернизированных поезда метро

Восемь капитально отремонтированных и модернизированных на Метровагонмаше (МВМ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") вагонов метро серии 81-717.4/714.4 отправлены в Софийский метрополитен. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.



Контракт на проведение работ был подписан в декабре 2018 года. Соглашение предусматривает опцион на модернизацию ещё 40 вагонов той же серии в ближайшие годы.



Четырёхвагонные поезда метро, состоящие из вагонов серии 81-717.4 714.4, используются для перевозки пассажиров по 1 и 2 линиям Софийского метрополитена. Конструкция модернизированных вагонов предусматривает возможность их механической и пневматической сцепки с вагонами 81-740/741 и 81-717/714, которые также имеются в парке метро Софии.



Капремонт и модернизация метровагонов позволили продлить срок их службы на 15 лет. Колесные оси оснащены противоскользящей и противозаносной защитой, поезд оборудован новыми межвагонными сцепными устройствами. Потенциально горючие материалы отделки салонов заменены на соответствующие современным требованиям, предъявляемым к безопасности. В вагонах и кабине машиниста установлены травмобезопасные стекла. Вагоны оснащены сенсорами дыма и датчиками температуры, информационными LED-дисплеями. В головных вагонах оборудованы специальные места для инвалидных и детских колясок. Проведённая модернизация позволит сократить расходы на эксплуатационное обслуживание и техническую поддержку поезда.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



"AK&M" от 04.02.2020