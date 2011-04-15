ЦБ объявил учётную цену золота на 5 февраля - 3204.39 руб./г против 3244.10 руб./г на 4 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 5 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3204.39 руб./грамм
Серебро: - 36.24 руб./грамм
Платина: - 1998.67 руб./грамм
Палладий: - 4902.85 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
29.01 30.01 31.01 01.02 04.02
Золото 3190.83 3151.82 3202.92 3209.04 3244.10
Серебро 36.96 36.06 35.41 35.98 36.75
Платина 1987.71 1989.94 1967.88 1977.17 1956.10
Палладий 4607.68 4661.93 4600.49 4668.88 4686.82