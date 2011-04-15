Объём жилищного строительства в Подмосковье в 2019 году составил 10.7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в РФ

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в 2019 году



осуществлялись в Московской области, где введено 10.7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Об этом говорится в материалах Росстата.



В Москве введено 6.3%, Краснодарском крае - 5.6%, Санкт-Петербурге - 4.3%, Республике Татарстан и Ростовской области - по 3.3%, Республике Башкортостан, Ленинградской и Свердловской областях - по 3%, Воронежской и Самарской областях - по 2.3%, Новосибирской области - 2.2%. В указанных субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины общей площади жилья, введённой в России.



В 2019 году введено в эксплуатацию 1103.1 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 1094.4 тыс. - без учёта квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 80.3 млн кв. м (из них 79.4 млн кв. м - без учёта жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 104.9% к соответствующему периоду предыдущего года). В 2018 году было введено 75.7 млн кв. м жилья, 95.5% к 2017 году.



В 2019 году населением построено 262.5 тыс. жилых домов (из них 253.8 тыс. - без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 36.8 млн кв. м (из них 35.9 млн кв. м - без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 110.7% к 2018 году).



При значительных объёмах жилищного строительства (без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в 2019 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2018 годом в Санкт-Петербурге - на 12.1%, Ленинградской области - на 7.8%, Московской области - на 4.8%, Самарской области - на 4.4%.



Доля индивидуального домостроения в общей площади завершённого строительством жилья составила: в целом по России - 45.9%; в Чеченской Республике, Белгородской, Мурманской и Ульяновской областях - от 80.5% до 89.2%, в Еврейской автономной области - 100%.



"AK&M" от 04.02.2020