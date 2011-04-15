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04/02/2020
15:31

Хакерская группировка Winnti Group воспользовалась протестами в Гонконге, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщает об атаке киберпреступников Winnti Group на университеты Гонконга.

Благодаря применяемым методам машинного обучения решения ESET обнаружили образец вредоноса на нескольких компьютерах в двух университетах.

Winnti Group знаменита благодаря её резонансным кибератакам на цепочки поставок в индустрии видеоигр и различного программного обеспечения. Также она прославилась вмешательством в сферы здравоохранения и образования.

В настоящее время цель злоумышленников — хищение данных с атакуемых компьютеров. Преступная кампания проходила на фоне массовых протестов, затронувших в том числе и университеты. Кроме того, эксперты ESET считают, что её действия могли затронуть ещё минимум три ВУЗа.

По данным актуальных исследований, группировка по-прежнему использует флагманский бэкдор ShadowPad. Но в рамках данной кампании загрузчик ShadowPad заменён на упрощённую версию, обнаруженную с помощью продуктов ESET — Win32/Shadowpad.C.

"ShadowPad — мультимодульный бэкдор, в частности с помощью модуля-кейлоггера записывается каждое нажатие клавиши на клавиатуре. Использование этого модуля по умолчанию указывает на то, что злоумышленники заинтересованы в краже информации с компьютеров жертв", — говорит Матье Тартар, исследователь ESET.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.






"AK&M" от 04.02.2020
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