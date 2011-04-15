В Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1, крупнейшая электростанция в республике и третья по мощности ГЭС на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба РусГидро.



Зарамагская ГЭС-1 построена РусГидро на реке Ардон (приток реки Терек). Мощность станции составляет 346 МВт, годовая выработка электроэнергии - 842 млн кВт?ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата мощностью по 173 МВт.



По своей мощности Зарамагская ГЭС-1 заняла третье место среди гидроэлектростанций Северного Кавказа, уступая только Ирганайской и Чиркейской ГЭС в Дагестане. Обладая возможностью быстро изменять мощность, Зарамагская ГЭС-1 будет обеспечивать пики потребления электроэнергии в энергосистеме.



При проектировании Зарамагской ГЭС-1 применены уникальные инженерные решения. Вместо плотины и создания крупного водохранилища был проложен деривационный тоннель длинной 14262 м, самый длинный гидротехнический тоннель в России и один из самых протяженных тоннелей в нашей стране в целом. Благодаря тоннелю создается рекордно высокий напор воды - 609 м - который приводит в действие самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа.



Строительство Зарамагской ГЭС-1 велось в чрезвычайно сложных условиях. Бассейн суточного регулирования, в котором накапливается вода перед подачей на турбины, расположен в горах на высоте до 1.6 тыс. м, здание самой гидроэлекхзтростанции построено в горном ущелье. Сооружения ГЭС рассчитаны на землетрясения силой в 9 баллов, при этом они органично вписаны в окружающую среду и оказывают минимальное воздействие на природу.



Зарамагская ГЭС-1 является частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС, включающего также Головную ГЭС, которая обеспечивает подачу очищенной от песка воды в тоннель ГЭС-1. Строительство Зарамагских ГЭС началось в еще в 1978 году. Уникальный по своей сложности проект с самого начала столкнулся со многими трудностями организационного и финансового характера. На долгие годы строительство было законсервировано и возобновилось только в 2006 году после передачи стройки под контроль РусГидро. Уже в 2009 году была введена в эксплуатацию верхняя ступень комплекса - Головная ГЭС мощностью 15 МВт. В 2015 году была завершена проходка деривационного тоннеля, в 2017 году начато возведение здания ГЭС. Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие Северной Осетии. Электростанция построена в рамках программы ДПМ.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала до 34.254 млрд руб. по сравнению с 37.513 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 33.8 млрд руб., показатель EBITDA - 58.8 млрд руб. Общая выручка составила 89.4 млрд руб.



"AK&M" от 04.02.2020