Компания "Ингосстрах-Жизнь" исполнила требования по минимальному размеру уставного капитала

Уставный капитал "Ингосстрах-Жизнь" составляет 978.5 млн руб., что более чем в 2 раза превышает требования к минимальному размеру уставного капитала для страховщиков жизни. Поправки к Закону об организации страхового дела, принятые Государственной Думой 12 июля 2018 года, предусматривают поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков жизни с 240 млн руб. до 450 млн руб.



Реализовать исполнение требования страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года. Всероссийский союз страховщиков проводит мероприятия по повышению прозрачности рынка страхования как для потребителя, так и для страховых компаний.



"Ингосстрах-Жизнь" полностью исполнила требования страхового законодательства в соответствии с введёнными требованиями, что свидетельствует о долгосрочном позиционировании компании на рынке страхования жизни, а также подтверждает финансовую устойчивость и платёжеспособность компании как с точки зрения действующего законодательства, так и с позиций гарантированного долгосрочного выстраивания отношений с партнёрами и клиентами.



Существенное увеличение минимальных требований к уставному капиталу на фоне кэптивизации страхового рынка может привести к уходу отдельных игроков с рынка, а также продолжить процессы объединения капиталов страховщиков.



"Увеличение уставного капитала – это стратегическое решение акционеров, направленное на обеспечение максимальной защиты интересов клиентов и укрепление позиций компании на рынке страхования жизни", – комментирует генеральный директор страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.02.2020