ОАЭ прекращают авиасообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина

Объединенные Арабские Эмираты с 5 февраля временно прекращают авиасообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Вместе с тем, авиакомпания Qatar Airways также временно прекратила полёты в Китай в связи с угрозой распространения коронавируса.





"AK&M" от 04.02.2020