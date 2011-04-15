ОАЭ прекращают авиасообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина

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Объединенные Арабские Эмираты с 5 февраля временно прекращают авиасообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Вместе с тем, авиакомпания Qatar Airways также временно прекратила полёты в Китай в связи с угрозой распространения коронавируса.
"AK&M" от 04.02.2020