В РФ утверждён ГОСТ на контроль продукции независимой инспекцией

Приказом Росстандарта утверждён национальный стандарт ГОСТ Р 58789-2019 "Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Порядок проведения инспекции при контроле аутентичности продукции", - говорится в сообщении ведомства.



Новый стандарт учитывает наилучшие российские и зарубежные практики, содержит комплекс положений, включая терминологию, порядок организации инспекции, требования к органам, выполняющим инспекцию, требования к компетентности персонала. Особую важность представляют отдельно выделенные в ГОСТ Р 58789-2019 специальные требования к аспектам инспекции, относящимся к опасным производственным объектам.



Система контроля продукции независимой инспекцией на всех основных этапах её жизненного цикла является одним из эффективных инструментов противодействия применению продукции ненадлежащего качества, в том числе контрафактной. В зарубежной практике независимая инспекция является широко применяемой формой подтверждения соответствия, регламентированной нормативными требованиями. Однако в России, несмотря на существующий опыт проведения независимых инспекций в различных отраслях промышленности, в нормативной базе требования к независимой инспекции впервые появились только в 2017 году.



Так, в период с 2017 по 2019 годы в России действовал предварительный национальный стандарт ПНСТ 243-2017 "Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Порядок проведения независимой инспекции при контроле аутентичности продукции", разработанный Международной ассоциацией "Антиконтрафакт" совместно с инспекционной организацией "БТ Групп" в рамках технического комитета по стандартизации N 124 "Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту".



За время действия предварительного стандарта был наработан положительный опыт организации и проведения независимой инспекции согласно требованиям ПНСТ 243-2017 широкой номенклатуры промышленной продукции, в том числе поставляемой на опасные производственные объекты и при реализации крупнейших международных стратегических проектов России.



Результаты практического применения ПНСТ 243-2017 в машиностроении, металлургии, производстве контрольно-измерительных приборов и автоматики, нефтяной, газовой промышленности, химической и перерабатывающей отрасли, строительном комплексе и других отраслях позволили принять обоснованное решение об утверждении национального стандарта.



ГОСТ Р 58789-2019 введён в действие с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 04.02.2020