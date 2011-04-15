МОЭК повышает температуру теплоносителя в связи с наступающим похолоданием

ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о возможном похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до —13 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей. Об этом говорится в сообщении компании.



Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании.



В период отопительного сезона, в том числе при наступлении холодов, жителям города особенно необходимо соблюдать осторожность: не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, удалиться на безопасное расстояние; не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность земли или дорожно-уличную сеть, предупреждать окружающих о возможной опасности и принимать все возможные меры по недопущению к месту происшествия детей; незамедлительно сообщать о происшествии по горячей линии ПАО "МОЭК", оставить обращение на клиентском сайте МОЭК".



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 1.3 раза до 4.134 млрд руб. с 3.098 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 1.1% до 94.828 млрд руб. с 93.826 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.129 млрд руб. против 13.128 млрд руб. годом ранее.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 4.2 раза до 4.461 млрд руб. с 1.066 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.06% до 100.631 млрд руб. со 100.569 млрд руб. Показатель EBITDA составил 18.195 млрд руб. против 11.082 млрд руб.



"AK&M" от 04.02.2020