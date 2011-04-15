Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/02/2020
17:05

Мираторг приостановил работу с сервисами доставки еды

Сеть бургерных компании "Мираторг" "Бургер&Фрайс" с 5 февраля 2020 года приостановила работу с популярными сервисами доставки еды в связи с неудовлетворительным качеством обслуживания. Об этом говорится в сообщении компании.

После неудачного опыта взаимодействия с популярными сервисами доставки еды компания решила временно прекратить сотрудничество. Это касается всех городов, где работает сеть "Бургер&Фрайс": Москвы, Воронежа и Брянска, отмечается в сообщении.

Внутреннее исследование и контрольные закупки, которые регулярно проводит Мираторг, показали, что из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки бургеры теряют свои высокие потребительские свойства: страдает как свежесть, так и внешний вид.

Компания проведёт серию встреч с партнёрами для поиска способов улучшения качества сервиса и увеличению скорости доставки продукции в соответствии с внутренними стандартами Мираторга. Если такие решения будут найдены, сеть "Бургер&Фрайс" продолжит сотрудничество с сервисами доставки.

"Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера - нежная хрустящая булочка - за 30-60 минут доставки теряет свои свойства, что может искажать вкус продукта и его восприятие. Качество продукции и интересы потребителей для компании в приоритете, поэтому Мираторг начал работу над альтернативными решениями по доставке, которые обеспечат скорость и качество обслуживания на уровне высоких стандартов холдинга", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).


"AK&M" от 05.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100