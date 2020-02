Роснефть подписала контракт с Indian Oil на поставку в Индию 2 млн т нефти

ПАО "НК "Роснефть" и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн т нефти до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Подписание состоялось в рамках визита Главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе этого визита была также проведена рабочая встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом.



Важной темой переговоров Сечина и Прадхана стал вопрос обеспечения индийских потребителей качественным сырьём и нефтепродуктами, в том числе увеличения поставок российской нефти в Индию. В ходе встречи стороны обсудили текущие совместные проекты НК "Роснефть" и индийских компаний, в числе которых Сахалин-1, "Таас-Юрях", Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), "Дальневосточный СПГ" и Nayara Energy.



Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России - "Восток Ойл". Как заявил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте. Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток Ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний.



Конкурентным преимуществом "Восток Ойла" является близость к уникальному транспортному коридору - Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений проекта сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.



Напомним, с 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49.9% дочернего общества АО "Ванкорнефть". Эта расположенная в Красноярском крае компания ведёт разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.



Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29.9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются Роснефть и ВР).



С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются Роснефть, ExxonMobil и японская Sodeco). Накопленная добыча по проекту составляет 119.7 млн т нефти и конденсата. Потребителям в Хабаровском крае реализовано 27.1 млрд куб. м газа.



Роснефти принадлежит пакет акций (49.13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. Рассматривается возможность увеличения объема переработки на НПЗ в два раза. На первом этапе акционеры компании (Trafigura и UCP Investment Group также владеют 49.13% Nayara) собираются в ближайшие два года инвестировать $850 млн в строительство нефтехимического производства. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже более 5600 АЗС.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



