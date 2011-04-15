Пассажиропоток "Сапсанов" за январь вырос на 4.4% до 418.2 тыс.

Пассажиропоток "Сапсанов" за январь 2020 года вырос на 4.4% до 418.2 тыс. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



В составе организованных групп пассажиров услугой проезда высокоскоростными поездами "Сапсан" за январь воспользовались свыше 2 тыс. человек (что почти в 2.4 раза превышает аналогичный показатель за прошлый год). Напомним, групповой тариф применяется при оформлении проездных билетов в "Сапсаны" для группы пассажиров (не менее 10 человек), следующих в одном поезде по одному маршруту с одной датой отправления.



Всего с момента запуска в 2009 году высокоскоростного сообщения "Сапсанами" перевезено 39.6 млн пассажиров. В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.



Напомним, в 2019 году услугами высокоскоростных поездов "Сапсан" воспользовались почти 5.7 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в 2018 году.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 05.02.2020