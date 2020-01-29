ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 февраля, в размере 70.1265 руб. против 70.7921 руб. на 4 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



04.02.20 - 70.7921 руб.

01.02.20 - 69.5976 руб.

31.01.20 - 69.4151 руб.

30.01.20 - 68.6764 руб.

29.01.20 - 69.2260 руб.





















































































































































































































































































































"AK&M" от 04.02.2020