ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 февраля, в размере 63.4342 руб. против 63.9091 руб. на 4 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.02.20 - 63.9091 руб.

01.02.20 - 63.1385 руб.

31.01.20 - 63.0359 руб.

30.01.20 - 62.3934 руб.

29.01.20 - 62.8299 руб.

























































































































































"AK&M" от 04.02.2020