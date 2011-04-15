Повтор! "Карельский окатыш" реализует инвестпроект на 500 млн руб.

"Карельский окатыш" реализует крупный инвестиционный проект по внедрению магнитно-гравитационной сепарации (МГС). Об этом говорится в сообщении компании.



Новая технология позволяет повысить содержание железа в концентрате. Инвестиции в проект в 2020 году составят более 500 млн руб.



Проект стартовал в 2019 году - магнитно-гравитационными сепараторами была оборудована пилотная секция обогащения.



Суть технологии состоит в том, чтобы разделять магнитные и немагнитные частницы с помощью магнитного поля и водной среды. В результате её применения удалось увеличить долю железа в концентрате до 69.5%.



До конца этого года планируется оснастить МГС все 12 секций обогащения.



АО "Карельский окатыш" входит в ПАО "Северсталь". "Карельский окатыш" поставляет продукцию также ряду других российских и зарубежных потребителей.



"AK&M" от 04.02.2020