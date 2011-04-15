Повтор! Россельхозбанк реализовал механизм удалённой идентификации для граждан РФ

Россельхозбанк начал обслуживание граждан с использованием удалённой идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом банка не выходя из дома. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь механизм биометрической идентификации доступен из любой точки мира в любое время, не предполагает заполнения бумажных форм и не требует специального оборудования и присутствия гражданина в офисе банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы и выполнить процедуру удалённой идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в интернет.



Реализация механизма удалённой биометрической идентификации была осуществлена совместно с технологическим партнёром банка - компанией РТ Лабс.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 04.02.2020