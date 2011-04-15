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05/02/2020
11:04

Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ сохраняют риски для нефти и для рубля

Рубль накануне заметно укрепился в основных валютных парах (0.9% в паре с долларом и 1.1% в паре с евро) на фоне восстановления оптимизма на глобальных площадках. Рубль, как и прочие сырьевые валюты (колумбийское, чилийское и мексиканское песо, а также африканский ранд) оказались в лидерах роста накануне. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Сырьевые валюты, наиболее пострадавшие от вспышки коронавируса в Китае, могут стать лидерами укрепления по мере стабилизации ситуации. Несмотря на возврат рубля к более крепким значениям, фактором риска для российской валюты остается ситуация на нефтяном рынке, где цены находятся на минимальных отметках с начала 2019 года.

Исход вчерашней встречи технического комитета ОПЕК+ не дал участникам рынка существенных поводов для оптимизма, и риски дальнейшего снижения цен на нефть сохраняются. При этом по мере приближения цен на нефть к отметкам в $50 за баррель корреляция рубля с нефтью, как правило, усиливается.

Сегодня в 12:00 MSK Минфин объявит об объемах покупок валюты в феврале. Аналитики ожидают, что объем покупок снизится с 309 млрд руб. в прошлом месяце до 255 млрд руб. С учетом большего количества рабочих дней для реализации данного объема покупок, мы ожидаем, что среднедневной объем покупок снизится с рекордного 21 млрд руб. в январе (с учетом отложенных покупок) до 15.6 млрд руб. Это может восприниматься как локальный позитивный фактор.


"AK&M" от 05.02.2020
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