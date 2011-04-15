Ингосстрах совместно с СОГАЗом и АльфаСтрахованием застраховали запуск и эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103"

По итогам открытого конкурса состраховщики "Ингосстрах", "СОГАЗ" и "АльфаСтрахование" застраховали запуск и эксплуатацию на орбите космических аппаратов (КА) "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Конкурс был организован ФГУП "Космическая связь".

КА предназначены для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и зарубежных стран. Страховая сумма по КА "Экспресс-80" - 9.8 млрд руб., по КА "Экспресс-103" - 9.9 млрд руб. Срок действия полисов страхования – 1 год с момента запуска КА. Запуск КА запланирован на первое полугодие 2020 года.



Гарантийный срок активного существования спутников – 15 лет. Совместный запуск двух КА планируется осуществить на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома "Байконур".



Ингосстрах занимается страхованием космических рисков не первое десятилетие. Благодаря большому опыту и знаниям в этой области компания активно участвует в страховании и перестраховании многих российских и международных космических проектов.



Крупнейшей выплатой за всю историю российского космического страхования остаётся компенсация, произведённая СПАО "Ингосстрах" — 7.8 млрд руб. в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году. В январе 2012 года была произведена выплата в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4" в размере более 7.5 млрд руб. Свыше $85 млн было выплачено в связи с гибелью спутника "Купон", принадлежащего ЦБ РФ (1998г.), более $34 млн — выплата по факту частичной гибели космического аппарата "Экспресс-АМ2" (2009г.), более 1.177 млрд руб. — по причине полной гибели космического аппарата "Экспресс-МД2" (2012г.), около $12.2 млн — по факту полной гибели телекоммуникационного спутника "Экспресс-А N 1" (2000г.).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



Страховая группа "СОГАЗ" основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности.



Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14.3 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24.8 млн клиентов по всей России.



Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГП КС) – российский оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие образовано в 1967 году. В хозяйственном ведении ГП КС находится самая большая в России спутниковая группировка. Зоны обслуживания спутников ГП КС, расположенных на орбите в точках от 14° з.д. до 145° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Австралию.



"AK&M" от 05.02.2020