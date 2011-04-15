Российские активы могут продолжить поступательный подъем

На волне внешнего оптимизма российский рынок показал неплохое восстановление на торгах во вторник. Замедление распространения корнавируса в сочетании с мерами, принятыми китайскими властями, немного успокоили инвесторов после недавних распродаж. При этом подъем наших бенчмарков мог бы оказаться еще более смелым, если бы не сдерживающий фактор в виде нового обвала на нефтяном рынке. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи и РТС повысились на 0.87% и 1.71% соответственно. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Неудивительно, что долларовый индекс вырос почти вдвое больше – ему помог валютный фактор. Пара доллар/рубль ускорила падение от недавних максимумов над отметкой 64 руб., и, утратив обе ключевые скользящие средние на дневных таймфреймах, вернулась под уровень 63 руб., несмотря на падение нефтяных цен. Судя по всему, воспользовавшись проблесками оптимизма в сегменте рисковых активов, часть игроков решила зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях, что и вылилось в ускорение отката. Но это не значит, что российская валюта наметила четкую траекторию движения на север, поскольку отношение к риску остается хрупким, а неопределенность с вирусом и нефтяными котировками остается высокой.



Сегодня инвесторы будут переваривать показатели деловой активности в сфере услуг. Китайская статистика от частной компании уже вышла и отразила снижение индексов PMI. Впрочем, это не оказало заметного влияния на азиатские площадки, которые умеренно подрастают. Американские фьючерсы пока не демонстрируют существенных изменений после роста накануне, нефть расположилась на положительной территории. Все это указывает на достаточно комфортные условия для открытия отечественных индексов в зеленой зоне.



"AK&M" от 05.02.2020