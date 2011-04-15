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05/02/2020
12:26

Банк "Открытие" провёл первую сделку дистанционной ипотеки

Банк "Открытие" запустил новый сервис - оформление ипотечных кредитов без визита в отделение. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис дистанционной ипотеки позволяет заёмщикам сэкономить время и избежать целого рядя технических сложностей при заключении сделки. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой банка "Открытие", необходимо заполнить заявку в офисе продаж застройщика, предоставив стандартный пакет документов для получения ипотеки. В отделение банка при этом обращаться не нужно. Кроме того, ряд застройщиков предлагает специальные условия по процентной ставке для клиентов, оформивших кредит на приобретение жилья в "Открытии".

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

Чистая прибыль группы "Открытие" по МФСО за 9 месяцев 2019 года достигла 43.1 млрд руб.

"AK&M" от 05.02.2020
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