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05/02/2020
12:09

ФАС проверит обоснованность повышения цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе

ФАС проверит обоснованность повышения цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В связи с принятием распоряжения Правительства РФ об ограничении поставок товаров из Китая, ФАС предприняла меры, направленные на недопущение необоснованного роста цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания.

Также в указанных территориальных управлениях будут открыты "горячие линии", по которым граждане и организации смогут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары.

По результатам мониторинга и анализа поступившей на "горячие линии" информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальными органами будут организованы проверки. В случае, если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальными органами должны быть оперативно приняты меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства).

Кроме того, должно быть налажено оперативное взаимодействие с государственными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами прокуратуры для привлечения их к проводимым проверкам, проведению информационной работы среди бизнес-сообщества.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС.

"AK&M" от 05.02.2020
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