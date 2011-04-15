ФАС проверит обоснованность повышения цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



В связи с принятием распоряжения Правительства РФ об ограничении поставок товаров из Китая, ФАС предприняла меры, направленные на недопущение необоснованного роста цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.



Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания.



Также в указанных территориальных управлениях будут открыты "горячие линии", по которым граждане и организации смогут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары.



По результатам мониторинга и анализа поступившей на "горячие линии" информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальными органами будут организованы проверки. В случае, если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальными органами должны быть оперативно приняты меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства).



Кроме того, должно быть налажено оперативное взаимодействие с государственными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами прокуратуры для привлечения их к проводимым проверкам, проведению информационной работы среди бизнес-сообщества.



В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС.



"AK&M" от 05.02.2020