Минфин внёс в Правительство РФ законопроект, закрепляющий в Бюджетном кодексе РФ нормы об осуществлении казначейского сопровождения, бюджетного мониторинга и применения казначейского обеспечения обязательств. Об этом говорится в сообщении министерства.



Механизм казначейского сопровождения действует уже с 2016 года, однако нормы о его применении ежегодно устанавливались федеральным законом о бюджете на соответствующую трехлетку.



Механизм казначейского сопровождения предусматривает открытие казначейских счетов в Федеральном казначействе для осуществления операций со средствами, полученными из бюджетов, в том числе в виде субсидий и бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, а также получаемыми исполнителями (соисполнителями) государственных (муниципальных) контрактов.



Законопроект определяет случаи применения "расширенного" казначейского сопровождения, которое предполагает осуществление Федеральным казначейством не только "документальной" проверки, но и проверки факта поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.







"AK&M" от 05.02.2020