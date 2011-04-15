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05/02/2020
13:19

Минфин внёс в Правительство РФ законопроект, закрепляющий в Бюджетном кодексе РФ нормы об осуществлении казначейского сопровождения

Минфин внёс в Правительство РФ законопроект, закрепляющий в Бюджетном кодексе РФ нормы об осуществлении казначейского сопровождения, бюджетного мониторинга и применения казначейского обеспечения обязательств. Об этом говорится в сообщении министерства.

Механизм казначейского сопровождения действует уже с 2016 года, однако нормы о его применении ежегодно устанавливались федеральным законом о бюджете на соответствующую трехлетку.

Механизм казначейского сопровождения предусматривает открытие казначейских счетов в Федеральном казначействе для осуществления операций со средствами, полученными из бюджетов, в том числе в виде субсидий и бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, а также получаемыми исполнителями (соисполнителями) государственных (муниципальных) контрактов.

Законопроект определяет случаи применения "расширенного" казначейского сопровождения, которое предполагает осуществление Федеральным казначейством не только "документальной" проверки, но и проверки факта поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.



"AK&M" от 05.02.2020
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