Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 февраля

Банк России установил на 6 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.6173

1 Азербайджанский манат 37.2380

100 Армянских драмов 13.2025

1 Белорусский рубль 29.3342

1 Болгарский лев 35.6816

1 Бразильский реал 14.8464

100 Венгерских форинтов 20.7418

1000 Вон Республики Корея 53.1304

10 Гонконгских долларов 81.3608

10 Датских крон 93.3853

1 Доллар США 63.1742

1 Евро 69.7443

100 Индийских рупий 88.6948

100 Казахстанских тенге 16.6588

1 Канадский доллар 47.5351

100 Киргизских сомов 90.4075

10 Китайских юаней 90.2489

10 Молдавских леев 36.3383

1 Новый туркменский манат 18.0756

10 Норвежских крон 68.3718

1 Польский злотый 16.3444

1 Румынский лей 14.6088

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9498

1 Сингапурский доллар 45.7618

10 Таджикских сомони 65.1428

1 Турецкая лира 10.5563

10000 Узбекских сумов 66.1856

10 Украинских гривен 25.4145

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4297

10 Чешских крон 27.8276

10 Шведских крон 66.0479

1 Швейцарский франк 65.2356

10 Южноафриканских рэндов 42.6959

100 Японских иен 57.7329

"AK&M" от 05.02.2020