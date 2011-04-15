Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 февраля

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Банк России установил на 6 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.6173
1 Азербайджанский манат 37.2380
100 Армянских драмов 13.2025
1 Белорусский рубль 29.3342
1 Болгарский лев 35.6816
1 Бразильский реал 14.8464
100 Венгерских форинтов 20.7418
1000 Вон Республики Корея 53.1304
10 Гонконгских долларов 81.3608
10 Датских крон 93.3853
1 Доллар США 63.1742
1 Евро 69.7443
100 Индийских рупий 88.6948
100 Казахстанских тенге 16.6588
1 Канадский доллар 47.5351
100 Киргизских сомов 90.4075
10 Китайских юаней 90.2489
10 Молдавских леев 36.3383
1 Новый туркменский манат 18.0756
10 Норвежских крон 68.3718
1 Польский злотый 16.3444
1 Румынский лей 14.6088
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9498
1 Сингапурский доллар 45.7618
10 Таджикских сомони 65.1428
1 Турецкая лира 10.5563
10000 Узбекских сумов 66.1856
10 Украинских гривен 25.4145
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4297
10 Чешских крон 27.8276
10 Шведских крон 66.0479
1 Швейцарский франк 65.2356
10 Южноафриканских рэндов 42.6959
100 Японских иен 57.7329
"AK&M" от 05.02.2020