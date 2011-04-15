Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 69.7443 руб., курс доллара США - на 26 копеек до 63.1742 руб.

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Банк России на 6 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 69.7443 руб. с 70.1265 руб., курс доллара США - на 26 копеек до 63.1742 руб. с 63.4342 руб. 5 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 6 февраля уменьшилась более чем на 31 копейку (-0.47%) до 66.1307 руб. с 66.4457 руб. 5 февраля.
"AK&M" от 05.02.2020