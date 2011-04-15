ВТБ переводит всю банковскую сеть на безбумажную технологию. Об этом говорится в сообщении банка.



Цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам в I квартале 2020 года во всех точках продаж - это порядка 1.5 тыс. офисов ВТБ по всей стране. К концу году долю операций, проводимых с помощью технологии, планируется довести до 40%.



На данный момент технология доступна в 476 офисах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны. За три месяца клиенты подписали по ней более 25 тыс. документов.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 05.02.2020