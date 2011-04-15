Профильный комитет Госдумы поддержал президентский законопроект, выводящий бизнес из-под статьи УК об ОПГ

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о совершенствовании уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений. Об этом говорится в сообщении ГД.



Председатель комитета Павел Крашенинников сообщил, что законопроекты направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.



Законопроект вносит уточнение в статью 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них.



"Указывается, что под действие данной статьи не подпадают учредители, руководители и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением предпринимательской либо иной экономической деятельности", — сообщил П.Крашенинников.



Исключение составляют случаи, когда такая организация (или её структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.



"Предложенное изменение позволит исключить применение статьи 210 УК РФ в отношении учредителей, руководителей или сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность и никак не связаны с организованной преступностью, — отметил П.Крашенинников. – Необходимо прекратить эту негативную тенденцию в отношении предпринимателей, которая периодически возникает в ходе судебно-следственной практики".





"AK&M" от 05.02.2020