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05/02/2020
14:34

На рынках новый всплеск оптимизма, полагают аналитики

После вчерашнего ралли в сегменте рисковых активов, сегодня на утренних торгах оптимизм инвесторов начал угасать. Но поступившие новости из Китая вернули на сцену интерес к риску с новой силой. Исследовательская группа из Чжэцзянского Университета нашли эффективный препарат для лечения коронавируса, тогда как британские учёные совершили значимый прорыв в разработке вакцины. После информационного вакуума на этом фронте, таких новостей может оказаться достаточно, чтобы поддержать спрос на высокодоходные активы не только до конца дня, но и в ближайшие дни. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

На этом фоне после невнятного старта европейские площадки уверенно расположились на положительной территории - ведущие индексы прибавляют более 0.5%. Американские фьючерсы тоже вышли в плюс, а нефть резко превысила отметку $55 за баррель и в моменте достигла локальных максимумов на подходе к уровню $56.

После полудня индексы МосБиржи и РТС подрастают на 0.85% и 1.57% соответственно и могут ускорить рост до конца сессии, если аппетит к риску продолжит набирать обороты.

Рубль, который снижался в начале сессии, вернулся к активному росту, снова отправив доллар под отметку 63 руб. пара обновила минимумы 29 января в районе 62.50 руб. и вполне может попытаться протестировать эту зону поддержки, если нефть не привлечёт продажи на росте. Определённые коррективы в динамику котировок может внести сегодняшний отчёт PMI ISM в сфере услуг США. Если цифры приятно удивят, доллар повсеместно укрепится и, соответственно, сократит потери в паре с российской валютой.

"AK&M" от 05.02.2020
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