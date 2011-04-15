ФТС в январе перечислила в федеральный бюджет 356.79 млрд руб.

ФТС в январе 2020 года перечислила в федеральный бюджет 356.79 млрд руб. Об этом говорится в материалах службы.



В 2019 году ведомство перечислило в федеральный бюджет 5.729 трлн руб. За декабрь 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 554.15 млрд руб.





"AK&M" от 05.02.2020