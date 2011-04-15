Минфин разместил ОФЗ на 53.9 млрд руб. при спросе в 80 млрд руб.

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Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26228 на 53.9 млрд руб. при спросе в 79.961 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение министерства.
Выручка от размещения составила 61.193 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 6.23%, средневзвешенная доходность - 6.22% годовых.
Цена отсечения составила 111.3% от номинала, средневзвешенная цена - 111.3899% номинала.
Дата погашение выпуска - апрель 2030 года.
"AK&M" от 05.02.2020