ЦБ объявил учётную цену золота на 6 февраля - 3152.67 руб./г против 3204.39 руб./г на 5 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 6 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3152.67 руб./грамм
Серебро: - 36.01 руб./грамм
Платина: - 1972.19 руб./грамм
Палладий: - 5043.21 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.01 31.01 01.02 04.02 05.02
Золото 3151.82 3202.92 3209.04 3244.10 3204.39
Серебро 36.06 35.41 35.98 36.75 36.24
Платина 1989.94 1967.88 1977.17 1956.10 1998.67
Палладий 4661.93 4600.49 4668.88 4686.82 4902.85