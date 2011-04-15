Объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе вырос на 4% до $14.262 млн

Объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2020 года вырос на 4% до $14.262 млн в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении ФТС.



В общем стоимостном объёме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции составила 48.1%, продукции химической промышленности - 17.5%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 12.6%, текстильных изделий и обуви - 7.8%.



Импорт машиностроительной продукции возрос на 5.8% до $6.859 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 2.7% до $1.794 млрд, текстильных изделий и обуви - на 2.6% до $1.115 млрд, импорт химической продукции сократился на 3.3% до $2.493 млрд.



В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 3 раза, железнодорожных локомотивов и оборудования - на 36.8%, инструментов и аппаратов оптических - на 14.2%, электрооборудования - на 13.5%, механического оборудования - на 10.8%, при этом поставки судов и плавучих средств сократились в 13.3 раза, средств наземного транспорта - на 11%.



В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличились закупки табака на 27.6%, рыбы - на 22.3%, молочных продуктов - на 20%, масла растительного - на 9.8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 8.8%, сахара - на 2.2%. Вместе с тем поставки овощей сократились на 15.8%, фруктов и орехов - на 14.5%, мяса и субпродуктов - на 3.7%.



Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счёт роста закупок трикотажного полотна на 34.5%, хлопка - на 15%, обуви - на 13.2%, готовых текстильных материалов - на 10.7%, химических нитей - на 10%, текстильной одежды - на 6%, текстильных материалов - на 1.4%. Вместе с тем сократились закупки трикотажной одежды на 18.8%, химического волокна - на 6.7%.



Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции сократился на 25.4%, ввоз продуктов органической и неорганической химии увеличился на 3.7%, парфюмерно-косметических товаров - на 3.4%, полимеров и каучука - на 3.2%, мыла и синтетических моющих средств - на 1.9%.





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