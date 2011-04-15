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05/02/2020
16:36

Инфляция за неделю, с 28 января по 3 февраля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 28 января по 3 февраля, составила 0.1%, с начала года - 0.5%. Об этом сообщил Росстат.

С 28 января по 3 февраля выросли цены на сыры на 0.4%, на макаронные изделия и крупу гречневую - на 0.3%, на консервы мясные, молоко пастеризованное и хлеб - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.6%, в том числе

на огурцы - 6.9%, помидоры - 2.3%. В то же время лук репчатый стал дешевле на 0.2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.1%.

Проезд в метро стал дороже на 2.8%, трамвае - на 2.6%, троллейбусе - на 2.2%, городском автобусе - на 1.8%.

Снизились цены: на яйца куриные - на 2%, на пшено - на 0.8%, на мясо кур - на 0.6%, на свинину, сахар-песок и рис шлифованный - на 0.3%, на рыбу мороженую, маргарин, чай и печенье - на 0.1%.




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