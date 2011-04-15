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05/02/2020
17:02

Владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay

Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи, компания Intercontinental Exchange (ICE), сделала eBay предложение о поглощении. Об этом пишет газета "Ведомости".

ICE может приобрести eBay по цене выше рыночной капитализации. Последняя составляет более $28 млрд, а ICE может заплатить более $30 млрд. Стороны ещё не начали переговоры о сделке, но в eBay изучают поступившее предложение.

ICE - вторая по величине биржевая группа в мире - кроме Нью-Йоркской биржи управляет фьючерсными биржами по всему миру. В 2001 году. она приобрела Лондонскую международную нефтяную биржу, в 2018 году - Чикагскую фондовую биржу.

eBay - крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 году американским программистом Пьером Омидьяром. Компания приобрела своё современное название в 1997 году. В конце 2019 года она согласилась продать свою дочернюю компанию StubHub по продаже онлайн-билетов Viagogo за $4 млрд и оценивала продажу своего бизнеса объявлений, который, по оценкам аналитиков, может стоить от $8 млрд до $12 млрд.



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