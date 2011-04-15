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05/02/2020
17:18

Станцию "Суворовская" построят без остановки движения

Строительство станции "Суворовская" на действующей Кольцевой линии метро не скажется на движении поездов подземки, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас мы ведём проектные работы по этой станции метро. Это очень сложный проект, необходимо минимизировать влияние строительства на движение поездов", - сказал А.Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что поиск инженерных и проектных решений может занять некоторое время, поэтому говорить о сроках начала строительства станции ещё рано.

"Сами строительные работы мы выполним быстро, однако сейчас, на этапе проектирования, торопиться нельзя. Необходимо просчитать все особенности, учитывая обстоятельства и сложность проекта", - подчеркнул А.Бочкарев.

Станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской ветки метро.

Её спроектировали ещё в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны". Попытки начать строительство предпринимались в 1990-х и 2000-х годах.

В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", но из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости от проекта было решено его отложить. Выработки законсервировали. Вновь решение о строительстве станции принято в 2019 году.

У "Суворовской" будет выход к Театру зверей им. Дурова, в сторону спорткомплекса "Олимпийский", который сейчас находится на реконструкции.



"AK&M" от 05.02.2020
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